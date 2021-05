Storia | Colombo era italiano o spagnolo? Lo svelerà indagine sul Dna 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - L'ipotesi più accettata dagli storici colloca il luogo di nascita dia Genova nel 1451, come figlio di Giovanni Colón oe Giovanna Fontanarrosa, una famiglia di tessitori. Vari documenti storici, come il testamento di suo figlio Hernando Colón, lo accreditano. I dubbi persistono, tuttavia, poiché Cristoforonon avrebbe mai scritto una riga ine nei suoi scritti ha usato idiomi valenziani, maiorchini, galiziani o portoghesi. Ci sono numerose teorie che sostengono che l'ammiraglio avrebbe nascosto o falsificato la sua origine di ebreo convertito al cattolicesimo a causa di problemi legali all'eredità di famiglia. Storici rinomati hanno stabilito il luogo di origine diin paesi diversi come Spagna, Portogallo, Croazia o addirittura Polonia. Secondo ...