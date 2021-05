Statistiche Atalanta-Juventus | finale Coppa Italia 2020 2021

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Stasera alle 21,00 presso il Mapei Stadium si giocherà ladella 74°edizione della(denominata per questa occasione TIMVISION Cup per ragioni di sponsorizzazione): sono 16 i precedenti nel torneo tra le due squadre con sei vittorie bianconere, quattro successi nerazzurri e sei pareggi. La formazione di Gasperini ha trionfato 1-0 nell’ultima partita disputata in Serie A al Gewiss Stadium il 18 aprile scorso ma non ha mai ottenuto due vittorie consecutive contro la “Vecchia Signora” considerando tutte le competizioni. Sarà il primo match dopo i lockdown dovuti alla pandemia in cui torneranno i tifosi sugli spalti (4300 spettatori, pari al 20% della capienza), la Lega Serie A inoltre ha comunicato che, al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare ...

