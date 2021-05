Startup: madre e figlia lanciano divise fashion per personale ristoranti (Di mercoledì 19 maggio 2021) ‘Welcome back Italia’: è questo il messaggio di positività e rinascita che Waxmore, Startup di Firenze, vuole lanciare attraverso una linea di abbigliamento fashion, funzionale e artigianale per il personale di sala con inserti in wax e stoffe italiane a tinta unita. Guidata da Maria Cristina Manca, antropologa e stilista, ed Elena Fortuna Di Bella Manca, specializzata in comunicazione e marketing, rispettivamente madre e figlia, Waxmore è un progetto di imprenditoria femminile che nasce nel 2020 e unisce moda e cibo, due pilastri del made in Italy, con l’obiettivo di conferire uno stile unconventional alle divise e agli accessori della ristorazione. Waxmore vuole essere la soluzione ideale per tutti coloro che vogliano creare uno stile unico, artigianale e made in Italy. Le eleganti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) ‘Welcome back Italia’: è questo il messaggio di positività e rinascita che Waxmore,di Firenze, vuole lanciare attraverso una linea di abbigliamento, funzionale e artigianale per ildi sala con inserti in wax e stoffe italiane a tinta unita. Guidata da Maria Cristina Manca, antropologa e stilista, ed Elena Fortuna Di Bella Manca, specializzata in comunicazione e marketing, rispettivamente, Waxmore è un progetto di imprenditoria femminile che nasce nel 2020 e unisce moda e cibo, due pilastri del made in Italy, con l’obiettivo di conferire uno stile unconventional allee agli accessori della ristorazione. Waxmore vuole essere la soluzione ideale per tutti coloro che vogliano creare uno stile unico, artigianale e made in Italy. Le eleganti ...

