Speranza: "Il 28 maggio l'ok di Ema al vaccino Pfizer per i ragazzi dai 12 ai 15 anni" – VIDEO

Il ministro Speranza al Question Time alla Camera: "Presto il via libera dell'Ema al vaccino Pfizer per i ragazzi dai 12 ai 15 anni".

ROMA – Question Time alla Camera per il ministro Speranza. Il titolare della Salute ha confermato che "il 28 maggio è atteso il via libera dell'Ema al vaccino Pfizer destinato ai ragazzi dai 12 ai 15 anni. Si tratta di un passaggio fondamentale per la ripresa in sicurezza del prossimo anno scolastico. Aspettiamo ulteriori indicazioni per dare informazioni su questa fascia d'età". L'esponente di LeU, inoltre, ha ribadito i numeri anticipati dal commissario Figliuolo per il mese di giugno: "Attendiamo 20 milioni di dosi".

