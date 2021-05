Sottosegretario Pucciarelli Difesa | Capitanerie di Porto | Guardia Costiera risorsa straordinaria al servizio del Paese

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ringrazio Lei, Ammiraglio Pettorino e tutti gli uomini e le donne del Corpo dellediper il quotidiano lavoro svolto adel. Rappresentate un’Istituzione caratterizzata da molteplici competenze in diversi settori che pone al centro il mare e tutti coloro che lo vivono. Il mio grazie si aggiunge a quello della collettività che, come è emerso dal RapItalia 2021 di Eurispes, ripone nellala massima fiducia e apprezzamento. Un dato che racconta quanto forte sia percepita dagli italiani la vicinanza di un’organizzazione che opera da sempre al fianco dei cittadini.” – ha detto ilalla, Stefania ...

delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera rinnovo il sentimento di gratitudine delle Istituzioni e degli italiani per il servizio fornito al Paese." – ha concluso il Sottosegretario. La Spezia – Depositati in Procura documenti che attesterebbero la presenza di amianto a bordo della Ital Libera. La motonave su cui il 13 aprile scorso, come svelato un mese fa da Il Secolo XIX, è deceduto...