Sospesa da domani attività vaccinale Casa Cura Annunziatella (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – La Asl Roma 2 ha comunicato che, dopo puntuali verifiche effettuate, da domani l’attività vaccinale presso la Casa di Cura Annunziatella di Roma è Sospesa. Tutti gli utenti già prenotati che rientrano nelle categorie del piano vaccinale saranno, a Cura della Asl, dirottati su altri siti. Così in un comunicato l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – La Asl Roma 2 ha comunicato che, dopo puntuali verifiche effettuate, dal’presso ladidi Roma è. Tutti gli utenti già prenotati che rientrano nelle categorie del pianosaranno, adella Asl, dirottati su altri siti. Così in un comunicato l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

Sospesa da domani attività vaccinale Casa Cura Annunziatella - RomaDailyNews

