"Sono vecchio". Romanzo Quirinale, Mattarella gioca d'anticipo: "Tra otto mesi riposo", le conseguenze per Draghi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sergio Mattarella ha deciso di giocare d'anticipo e di mettere a tacere pubblicamente qualsiasi voce sull'eventuale proroga del suo mandato. Mancano soltanto otto mesi al termine del suo incarico da presidente della Repubblica, ruolo che non ha intenzione di svolgere un giorno in più di quanto previsto. In tal modo Mattarella si è chiamato fuori dai giochi politici, dato che uno degli scenari immaginati da alcuni protagonisti e trapelati negli ultimi mesi riguarda proprio una possibile conferma dell'attuale capo dello Stato per consentire a Mario Draghi di arrivare a fine legislatura e poi salire al Quirinale. Uno scenario che sembrava plausibile proprio perché l'ex numero uno della Bce è stato fortemente voluto da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sergioha deciso dire d'e di mettere a tacere pubblicamente qualsiasi voce sull'eventuale proroga del suo mandato. Mancano soltantoal termine del suo incarico da presidente della Repubblica, ruolo che non ha intenzione di svolgere un giorno in più di quanto previsto. In tal modosi è chiamato fuori dai giochi politici, dato che uno degli scenari immaginati da alcuni protagonisti e trapelati negli ultimiriguarda proprio una possibile conferma dell'attuale capo dello Stato per consentire a Mariodi arrivare a fine legislatura e poi salire al. Uno scenario che sembrava plausibile proprio perché l'ex numero uno della Bce è stato fortemente voluto da ...

