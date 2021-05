Sondaggi Ipsos: coronavirus, cala la preoccupazione degli italiani (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gli ultimi Sondaggi realizzati da Ipsos per Di Martedì e andati in onda il 18 maggio hanno avuto come focus il coronavirus e le vaccinazioni. “C’è stato un cambiamento importante di opinioni dovuto all’avanzare della campagna vaccinale” ha dichiarato il presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli. cala la percentuale di chi considera il coronavirus una minaccia per il Paese (62%, dieci punti in meno rispetto alla rilevazione precedente), per la città dove si risiede (46%, anche qui dieci punti in meno) e per la propria persona (35%, sette punti in meno). Sondaggi Ipsos: la percezione del pericolo coronavirus Migliorano anche i dati relativi alla percezione degli italiani circa ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gli ultimirealizzati daper Di Martedì e andati in onda il 18 maggio hanno avuto come focus ile le vaccinazioni. “C’è stato un cambiamento importante di opinioni dovuto all’avanzare della campagna vaccinale” ha dichiarato il presidente di, Nando Pagnoncelli.la percentuale di chi considera iluna minaccia per il Paese (62%, dieci punti in meno rispetto alla rilevazione precedente), per la città dove si risiede (46%, anche qui dieci punti in meno) e per la propria persona (35%, sette punti in meno).: la percezione del pericoloMigliorano anche i dati relativi alla percezionecirca ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Ipsos DiMartedì, sondaggio - Pagnoncelli: "Chi è il leader politico più amato", tutto sbilanciato a sinistra ... però una certa parte politica non è nuova nell'accusa rivolta al direttore dell'istituto Ipsos di '... Pagnoncelli ha mostrato una serie di sondaggi. A partire da quello sul giudizio relativo a Mario ...

Perché è fondamentale costruire comunità di cura Secondo lo studio condotto dall'istituto di sondaggi Ipsos per la onlus We world e intitolato La condizione economica femminile in epoca covid - 19 , "il 60 per cento delle donne ha dichiarato di ...

