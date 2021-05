Sondaggi elettorali | crescono FDI e Forza Italia | giù il Movimento 5 Stelle

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Irealizzati dall’Istituto Piepoli per Studio24 (Rai News 24) e andati in onda durante la puntata dell’11 maggio hanno visto la crescita delle forze di centrodestra. Rispetto alla rilevazione di fine aprile, Fratelli d’guadagnano mezzo punto percentuale ciascuno salendo rispettivamente al 18% e al 6,5%. Rimane stabile al 22,5% la Lega che rimane quindi la primapolitica del Paese. Il Pd, secondo, resta inchiodato al 19,5%. Registra un calo di mezzo punto ilche si attesta al 17,5%. Stesso andamento per +Europa eViva entrambe appaiate al 2%. Liberi e Uguali agguanta il 3%. Mezzo punto più sopra si trova Azione di Calenda. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,5% dei ...