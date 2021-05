Soldati israeliani uccidono un uomo «solo perché palestinese»? Ecco com’è andata davvero (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 18 maggio 2021 il cuoco Gabriele Rubini, noto come chef Rubio, pubblica un tweet in cui condivide un articolo del sito Palinfo.com dal titolo «Palestinian killed by Israeli gunfire in Old City of al-Khalil». Nel condividerlo, lo chef afferma che un uomo sarebbe stato «giustiziato dagli israeliani, ndr mentre passeggiava solo perché era palestinese». Ma la storia risulta essere un’altra. Attraverso una ricerca delle immagini e dei video online è stato possibile effettuare una verifica, ma è bene sapere che l’ultimo capitolo di questo articolo non è consigliato alle persone sensibili. Lo chef, così come probabilmente tante altre persone, si è fidato del titolo del contenuto che suggeriva una storia di ingiustizia nei confronti dell’uomo a terra nella foto. Leggendo l’articolo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 18 maggio 2021 il cuoco Gabriele Rubini, noto come chef Rubio, pubblica un tweet in cui condivide un articolo del sito Palinfo.com dal titolo «Palestinian killed by Israeli gunfire in Old City of al-Khalil». Nel condividerlo, lo chef afferma che unsarebbe stato «giustiziato dagli, ndr mentre passeggiavaera». Ma la storia risulta essere un’altra. Attraverso una ricerca delle immagini e dei video online è stato possibile effettuare una verifica, ma è bene sapere che l’ultimo capitolo di questo articolo non è consigliato alle persone sensibili. Lo chef, così come probabilmente tante altre persone, si è fidato del titolo del contenuto che suggeriva una storia di ingiustizia nei confronti dell’a terra nella foto. Leggendo l’articolo ...

PatrizSarda : RT @yenisey74: Ecco come i soldati israeliani trattano una donna palestinese prima di arrestarla. Vergognatevi, pezzi di merda, voi e chi v… - Clem62172897 : RT @yenisey74: Ecco come i soldati israeliani trattano una donna palestinese prima di arrestarla. Vergognatevi, pezzi di merda, voi e chi v… - Angelit92832011 : RT @yenisey74: Ecco come i soldati israeliani trattano una donna palestinese prima di arrestarla. Vergognatevi, pezzi di merda, voi e chi v… -