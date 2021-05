“So tutto da 17 anni”: arriva la clamorosa rivelazione su Denise Pipitone (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cominciano ad emergere i primi stralci della lettera anonima che racconterebbe alcuni dettagli del rapimento di Denise Pipitone. Denise Pipitone (Google Images)Il caso Denise Pipitone continua ad infiammare l’opinione pubblica. Questo se da un lato può essere criticabile, dall’altro è sicuramente un elemento di pressione sulle indagini da non sottovalutare. L’attenzione mediatica, i giornalisti che scavano per avere lo scoop di turno, tutto questo non fa altro che avvicinare, anche se a piccoli passi, Piera Maggio verso la sua bambina. A tenere banco in questi giorni è stato l’arrivo di una lettera anonima all’avvocato Frazzitta. La missiva conterebbe delle nuove informazioni che potrebbe aiutare a ricostruire l’intero puzzle di quel giorno di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cominciano ad emergere i primi stralci della lettera anonima che racconterebbe alcuni dettagli del rapimento di(Google Images)Il casocontinua ad infiammare l’opinione pubblica. Questo se da un lato può essere criticabile, dall’altro è sicuramente un elemento di pressione sulle indagini da non sottovalutare. L’attenzione mediatica, i giornalisti che scavano per avere lo scoop di turno,questo non fa altro che avvicinare, anche se a piccoli passi, Piera Maggio verso la sua bambina. A tenere banco in questi giorni è stato l’arrivo di una lettera anonima all’avvocato Frazzitta. La missiva conterebbe delle nuove informazioni che potrebbe aiutare a ricostruire l’intero puzzle di quel giorno di ...

Advertising

ricpuglisi : Pensate a un anno a casa dei vostri 5 anni alle superiori. Che ne so? Il primo anno, o il secondo, o il terzo, o i… - rubio_chef : Non ce la potete fa a scrive un pezzo che non me faccia venire voglia de cacacce sopra. Sbagliate tutto. Vi focaliz… - GoalItalia : 'Il talento viene prima e va coltivato con il lavoro: se non ce l'hai puoi lavorare tutto il giorno, ma non verrà f… - outsidebby : RT @louixcuddle: MA PERCHÉ SIAMO TUTTX COSÌ CALMX???? SONO PASSATI 10 ANNI DA QUANDO HARRY HA CHIESTO A LOU DI BALLARE TUTTO APOSTO? - massisironi : RT @ricpuglisi: Pensate a un anno a casa dei vostri 5 anni alle superiori. Che ne so? Il primo anno, o il secondo, o il terzo, o il quarto… -