Smart e-cup 2021: Sellani e Cannavò ancora con la HP Sport RRT (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Smart e-cup, edizione 2021, inizia dalla Sicilia. Più precisamente dalla città di Pergusa, affacciata sul lago che ne prende il nome. Siamo proprio nel cuore della bella isola italica, in provincia di Enna. Sul circuito che si snoda proprio intorno alle rive del lago, sulla griglia di partenza, ci saranno Silvia Sellani e Nino Cannavò a difendere i colori di HP Sport RRT. I due piloti sono alla quarta partecipazione all’innovativo campionato green. La lady elettrica Silvia Sellani è stata confermata sulla vettura di Mercedes-Benz Roma. Il suo obiettivo è conquistare il Trofeo Challenger femminile dopo aver raccolto due successi consecutivi nel 2018 e nel 2019. Alla vigilia della gara ha espresso parole di conferma del suo gradimento nei confronti di Mercedes-Benz Roma: “E’ ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lae-cup, edizione, inizia dalla Sicilia. Più precisamente dalla città di Pergusa, affacciata sul lago che ne prende il nome. Siamo proprio nel cuore della bella isola italica, in provincia di Enna. Sul circuito che si snoda proprio intorno alle rive del lago, sulla griglia di partenza, ci saranno Silviae Ninoa difendere i colori di HPRRT. I due piloti sono alla quarta partecipazione all’innovativo campionato green. La lady elettrica Silviaè stata confermata sulla vettura di Mercedes-Benz Roma. Il suo obiettivo è conquistare il Trofeo Challenger femminile dopo aver raccolto due successi consecutivi nel 2018 e nel 2019. Alla vigilia della gara ha espresso parole di conferma del suo gradimento nei confronti di Mercedes-Benz Roma: “E’ ...

Ultime Notizie dalla rete : Smart cup L''Autodromo di Pergusa torna ad essere protagonista del motorsport ... il Campionato Italiano Sport Prototipi e il Campionato Italiano Velocità Energie Alternative Smart EQ Fortwo e - cup. Dopo 17 anni di assenza, il Campionato Italiano Gran Turismo sbarca in Sicilia ...

Pergusa torna teatro dei Campionati Italiani Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, Campionato Italiano Sport Prototipi e Smart EQ Fortwo e - Cup, sono le tre serie che approderanno in Sicilia per animare il fine settimana ennese, forte di ...

Smart e-cup 2021, HP Sport RRT schiera anche in questa stagione la Sellani e Cannavò Sardegna Reporter Smart e-cup 2021, HP Sport RRT schiera anche in questa stagione la Sellani e Cannavò Smart e-cup 2021, HP Sport RRT schiera anche in questa stagione la Sellani e Cannavò. Tutti i dettagli nel comunicato stampa.

Colpo Merbag: ingaggiato lo youtuber Alberto Naska Alberto Naska è la grande sorpresa di Merbag per la quarta edizione della smart EQ fortwo e-cup. Noto youtuber, appassionato e pilota, Naska debuttò nel campionato full electric di smart Italia a Perg ...

