Skopje espelle diplomatico russo senza un valido motivo

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021)dichiarandolo persona non gradita. Ilha una settimana di tempo per lasciare il paese. Non è chiaro seprende questa decisione in accordo con altri paesi dell’UE, che espellono diplomatici russi in relazione all’attentato di Vrbetica. Perché? E’ da anni che la Macedonia del Nord