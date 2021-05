SIT | collocato prestito obbligazionario ESG-linked da 40 milioni di euro

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – SIT, società quotata sull’MTA e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha perfezionato oggi (con il supporto di UniCredit) il collocamento di unnon convertibile per un controvalore pari 40diinteramente sottoscritto da PRICOA Private Capital, società del gruppo statunitense Prudential Financial. Le obbligazioni sono state emesse in un’unica tranche e hanno una durata di 10 anni con 6 anni di preammortamento. La cedola semestrale fissa è indicizzata a partire dal quinto anno ad un rating di sostenibilità (ESG) fornito dall’agenzia internazionale EcoVadis. I fondi raccolti serviranno anche al rifinanziamento del debito derivante dalla recente acquisizione di Janz, azienda portoghese ...

"Il collocamento di un prestito obbligazionario legato alla sostenibilità si inserisce in una strategia di sensibilizzazione verso i temi ESG che ha avviato ormai da diversi anni - ha dichiarato ...