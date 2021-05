Silvio Berlusconi, l’avvocato Cecconi: “Siamo preoccupati per le sue condizioni, è un soggetto deperito. Ora è in degenza domiciliare” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Certo che Siamo preoccupati“. Così il legale di Silvio Berlusconi, l’avvocato Federico Cecconi, ha risposto ai cronisti che, dopo l’udienza Ruby ter, gli hanno chiesto quali siano le condizioni del leader di FI. Il difensore ha chiarito che è “costantemente monitorato a casa”, è in condizioni “di degenza domiciliare” e lo ha descritto come un “soggetto defedato“, ossia deperito, non in buone condizioni. Berlusconi, ha spiegato l’avvocato, è “una persona che è stata dimessa sabato e che adesso è costantemente monitorata a casa, è stata attrezzata una parte importante dell’abitazione di Villa San Martino per consentirgli una ripresa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Certo che“. Così il legale diFederico, ha risposto ai cronisti che, dopo l’udienza Ruby ter, gli hanno chiesto quali siano ledel leader di FI. Il difensore ha chiarito che è “costantemente monitorato a casa”, è in“di” e lo ha descritto come un “defedato“, ossia, non in buone, ha spiegato, è “una persona che è stata dimessa sabato e che adesso è costantemente monitorata a casa, è stata attrezzata una parte importante dell’abitazione di Villa San Martino per consentirgli una ripresa ...

