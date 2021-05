Silvio Berlusconi, il comunicato stampa è appena arrivato: “E’ seriamente malato” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ruby ter, pm: “Crediamo che Berlusconi sia seriamente malato, stralciare la sua posizione temporaneamente per proseguire il processo”. Stralciare “temporaneamente” la posizione di Silvio Berlusconi nel processo milanese sul caso Ruby ter. La richiesta non è arrivata dalla difesa, ma a presentarla in aula questa mattina è stato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano: “Noi crediamo assolutamente che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa e questo dicono i certificati medici e le consulenze”, ha dichiarato. Richiesta a cui si è associata la difesa dell’ex premier col legale Federico Cecconi. L’avvocato ha sostenuto che per l’ex Cavaliere è necessario un periodo “di riposo assoluto” con una struttura ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ruby ter, pm: “Crediamo chesia, stralciare la sua posizione temporaneamente per proseguire il processo”. Stralciare “temporaneamente” la posizione dinel processo milanese sul caso Ruby ter. La richiesta non è arrivata dalla difesa, ma a presentarla in aula questa mattina è stato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano: “Noi crediamo assolutamente chesiae affetto da una patologia severa e questo dicono i certificati medici e le consulenze”, ha dichiarato. Richiesta a cui si è associata la difesa dell’ex premier col legale Federico Cecconi. L’avvocato ha sostenuto che per l’ex Cavaliere è necessario un periodo “di riposo assoluto” con una struttura ...

Advertising

fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ha presentato istanza di revisione del processo Mediaset per frode fiscale concluso con la condan… - LegaSalvini : *GIUSTIZIA, TELEFONATA SALVINI-BERLUSCONI* Telefonata affettuosa tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, nel giorn… - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele #ANSA - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi, l’avvocato Cecconi: “Siamo preoccupati per le sue condizioni, è un soggetto deperito. Ora è in d… - zazoomblog : Silvio Berlusconi il pm: «È seriamente malato stralciare posizione temporaneamente ma processo Ruby ter vada avanti… -