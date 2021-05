“Silvio Berlusconi è seriamente malato” Le condizioni del leader di Forza Italia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Rub ter, la pm Siciliano: “Crediamo chesiae affetto da una patologia severa e questo dicono i certificati”. “”: lo conferma il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano in occasione del processo a Milano sul caso Ruby ter. La pm ha chiesto inoltre che la posizione venga dell’imputato (, appunto) venga temporaneamente stralciata., sostiene la pm Tiziana Siciliano “Noi crediamo assolutamente chesia...

... come quelle degli imputati Luca Giuliante e Raissa Skorkina, hanno chiesto che l' istanza di separazione venga respinta perché, ha detto un legale, 'senza la difesa leader diquesto ...Il processo Ruby Ter deve andare avanti, anche seè 'seriamente malato' e 'nulla fa presagire una situazione veloce'. Inizia così il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano il suo intervento nell'aula dove è in corso il ...Una nuova udienza, il 26 maggio, per decidere sull'eventuale abolizione della carica di Silvio berlusconi. Questo è quanto stabilito da collegio ...Dal suo acquisto nel 2018, Fininvest ha messo sul piatto 40 milioni di euro tra acquisto e copertura delle perdite.