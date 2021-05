Si dimette ministra in Germania dopo accuse di aver copiato la tesi (Di mercoledì 19 maggio 2021) La ministra della Famiglia in Germania, Franziska Giffey, si è dimessa a seguito delle accuse di plagio nella sua tesi di dottorato. Il sito VroniPlag, che monitora i plagi nelle tesi di dottorato, ha lanciato per primo le accuse nei confronti della ministra, affermando che in 76 delle 205 pagine dell’elaborato, 119 passaggi risultano copiati. Già nel 2019 il suo lavoro “La via dell’Europa verso i cittadini - La politica della Commissione Ue per la partecipazione della società civile” era stato sottoposto ad un riesame che aveva portato le autorità universitarie ad emettere una nota di biasimo. Lo scorso novembre la 43enne Giffey aveva annunciato che non intendeva più fregiarsi del titolo dottorale. Una nuova analisi del testo è stata avviata dall’Università di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladella Famiglia in, Franziska Giffey, si è dimessa a seguito delledi plagio nella suadi dottorato. Il sito VroniPlag, che monitora i plagi nelledi dottorato, ha lanciato per primo lenei confronti della, affermando che in 76 delle 205 pagine dell’elaborato, 119 passaggi risultano copiati. Già nel 2019 il suo lavoro “La via dell’Europa verso i cittadini - La politica della Commissione Ue per la partecipazione della società civile” era stato sottoposto ad un riesame che aveva portato le autorità universitarie ad emettere una nota di biasimo. Lo scorso novembre la 43enne Giffey aveva annunciato che non intendeva più fregiarsi del titolo dottorale. Una nuova analisi del testo è stata avviata dall’Università di ...

Advertising

ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Si dimette ministra in Germania dopo accuse di aver copiato la tesi - taith : RT @HuffPostItalia: Si dimette ministra in Germania dopo accuse di aver copiato la tesi - HuffPostItalia : Si dimette ministra in Germania dopo accuse di aver copiato la tesi - nino_giovanni : RT @udogumpel: La ministra della famiglia @FranziskaGiffey si dimette, perché a breve dovrebbe perdere il suo titolo Dr. Phil., il dottorat… - udogumpel : La ministra della famiglia @FranziskaGiffey si dimette, perché a breve dovrebbe perdere il suo titolo Dr. Phil., il… -