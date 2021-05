Si accende lo scontro M5S-Associazione Rousseau sui dati degli iscritti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' sempre piùtra il MoVimento 5 Stelle e l'sui. In un post su Facebook, il M5S denuncia “un fatto gravissimo. Il Movimento 5 Stelle la scorsa settimana ha ordinato, in conformità a legge, all', responsabile del trattamento dei, di restituire al M5S irelativi aglidel Movimento, diffidandola dal continuare ad utilizzarli, indicando il termine di 5 giorni per organizzarsi e provvedere alla restituzione. Decorso tale termine e previa ulteriore comunicazione di conferma, i nostri esperti informatici e periti forensi si sono recati presso gli uffici dell'...