Shock a Napoli | un bambino è stato acquistato per 10 mila euro

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il clan Rinaldi di San Giovanni a Teduccio ha acquiunrom pagando la coppia di genitori 10. Il neonato eraregistrato come figlio dei Rinaldi e con il nome di Ciro, in onore del boss. Circostanza al centro di processi, che viene ulteriormente ricostruita nell’ordinanza che, ieri mattina, ha portato a 37 arresti nei clan diEst: il blitz della Squadra Mobile si è tradotto in una pioggia di manette contro il cartello Rinaldi-Formicola-Reale e il gruppo Silenzio. Il piccolo, ha raccontato il collaboratore di giustizia Giorgio Sorrentino, eraacquida Raffaele Maddaluno, ritenuto braccio destro del boss Ciro Rinaldi “My Way” (o “Mauè”), e cresciuto insieme ...

Napoli – Il clan Rinaldi di San Giovanni a Teduccio ha acquistato un bambino rom pagando la coppia di genitori 10 mila euro. Il neonato era stato registrato come figlio dei Rinaldi e con il nome di Ci ...Shock a Giugliano in Campania dove una ragazza di soli 15 anni è caduta dal balcone di casa durante la lezione in Dad ...