Shevchenko | «I tifosi del Milan meritano la Champions Vi dico il prossimo Pallone d’Oro»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ha parlato a Repubblica in occasione dell’uscita della sua biografia, tantissimi gli argomenti dal presente, al passato al futuroha parlato a Repubblica in occasione dell’uscita della sua biografia, tantissimi gli argomenti dal presente, al passato al futuro. SHEVA- “L’identificazione è giusta. La mia unica possibilità di farmi vedere fuori dall’Ucraina era la. E siccome con Lobanovskyi la Dynamo Kiev faceva ottimi risultati e io ero al centro di quel progetto, Braida e Galliani sono venuti a vedermi. Per questo poi ho avuto la possibilità di finire al”. SULLA SUPERLEGA- “Che così si distrugge il calcio, la tradizione. Io sono venuto fuori dallaLeague: la formula che hanno inventato non l’ho capita”. MODELLO AMERICANO- “Se ...