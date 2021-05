Shel Shapiro | la figlia Malindi e il dramma della prima moglie

Leggi su ck12

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La vita privata di, ex leader dei Rokes: lae ilmorta. (screenshot video)Il cantantesbarca in Italia nel 1963 e rapidamente, anche grazie all’esperienza con The Rokes, diventa una delle voci più amate del panorama discografico beat. The Rokes, insieme all’Equipe 84 e a I Camaleonti, sono infatti la principale band del beat. Tra i tanti successi, c’è un brano che ha fatto la storiamusica italiana, ovvero Ma che colpa abbiamo noi. Leggi anche –>: ex leader dei Rokes, carriera, origini e successo La suafu Maria Lina ...