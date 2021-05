Sex and the City: Sara Ramirez sarà "la nuova Samantha" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sex and the City accoglie Sara Ramirez di Grey's Anatomy nel cast di And Just Like That, reboot della celebre serie tv, nel quale sarà una nuova Samantha spregiudicata, ironica e non binary. Sara Ramirez sarà uno dei personaggi principali di And Just Like That, reboot della celebre serie Sex and the City. In modo particolare, l'attrice di Grey's Anatomy vestirà i panni di Che Diaz, indicata come la nuova Samantha, un personaggio non binary ricorrente nel nuovo show. Come riportato da IndieWire, Sara Ramirez è stata confermata come protagonista di And Just Like That, reboot di Sex and the City. HBO ha definito il personaggio di Che Diaz ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sex and theaccogliedi Grey's Anatomy nel cast di And Just Like That, reboot della celebre serie tv, nel qualeunaspregiudicata, ironica e non binary.uno dei personaggi principali di And Just Like That, reboot della celebre serie Sex and the. In modo particolare, l'attrice di Grey's Anatomy vestirà i panni di Che Diaz, indicata come la, un personaggio non binary ricorrente nel nuovo show. Come riportato da IndieWire,è stata confermata come protagonista di And Just Like That, reboot di Sex and the. HBO ha definito il personaggio di Che Diaz ...

