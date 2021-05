Sesso, successo e felicità: ecco il ‘ritocco’ per ogni esigenza (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un viso più giovane di 10 anni per essere più felici. Naso all’insù e glutei sodi e rotondi per sentirsi più attraenti, migliorando anche le relazioni sentimentali e l’intimità. Labbra a cuore e décolleté prorompente per acquistare sicurezza e raggiungere il successo. Un ritocco per ogni esigenza di bellezza, sul lettino del chirurgo: passando dal volto alla silhouette, ecco gli interventi estetici più richiesti dalle donne (ma anche dagli uomini) in cerca di soddisfazioni nei diversi campi della vita. “Le richieste variano moltissimo in base alle motivazioni che si celano dietro – spiega Daniele Spirito, specialista in chirurgia plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di specializzazione in chirurgia plastica dell’Università degli Studi di Milano – Molte donne non riescono a piacersi e a credere in loro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un viso più giovane di 10 anni per essere più felici. Naso all’insù e glutei sodi e rotondi per sentirsi più attraenti, migliorando anche le relazioni sentimentali e l’intimità. Labbra a cuore e décolleté prorompente per acquistare sicurezza e raggiungere il. Un ritocco perdi bellezza, sul lettino del chirurgo: passando dal volto alla silhouette,gli interventi estetici più richiesti dalle donne (ma anche dagli uomini) in cerca di soddisfazioni nei diversi campi della vita. “Le richieste variano moltissimo in base alle motivazioni che si celano dietro – spiega Daniele Spirito, specialista in chirurgia plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di specializzazione in chirurgia plastica dell’Università degli Studi di Milano – Molte donne non riescono a piacersi e a credere in loro ...

