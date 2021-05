"Sessista". Nemmeno Marylin si salva dal politicamente corretto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nel cuore di Palm Springs, California, sta per essere di nuovo posizionata la statua gigante che ritrae Marilyn Monroe nella celebre scena di Quando la moglie è in vacanza. Ma è polemica: "Opera Sessista" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nel cuore di Palm Springs, California, sta per essere di nuovo posizionata la statua gigante che ritrae Marilyn Monroe nella celebre scena di Quando la moglie è in vacanza. Ma è polemica: "Opera

Ultime Notizie dalla rete : Sessista Nemmeno "Sessista". Nemmeno Marylin si salva dal politicamente corretto Secondo i critici, la statua gigante incentiva infatti l' upskirt , la pratica sessista di scattare ... Ecco cos'è, in breve, il politically correct che non risparmia nemmeno la bionda sexy più famosa ...

Quando femminismo e politicamente corretto offuscano la mente ... nei salotti buoni si discute di informazione sessista e si propongono le quote rosa. Ah, che bella ... E non è rilevante nemmeno per lei a quanto pare, visto che un anno fa era attovagliata nel ...

Quindi mostrare due donne che si baciano nella pubblicità delle Dietorelle sarebbe "immorale"? Non ci è dato sapere se Vittorio Sgarbi abbia trovato nulla di strano negli anni 90 a vedere le pubblicità (sessiste e pure razziste) delle Morositas e nemmeno quelle con Rocco Siffredi di Amica Chips ...

