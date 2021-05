Serra di marijuana ma era light | giovane scagionato dopo l' esame tossicologico

Advertising

canaledieci : Ostia: lavatoio utilizzato per allestire serra di marijuana. Arrestato 48enne - lagazzettato : Vallette, lancia coltello dalla finestra e gli agenti scoprono serra marijuana - Terzobinarioit : Lavatoio stupefacente: scoperta serra di marijuana - ilfaroonline : Ostia, scoperta una serra di marijuana nel lavatoio del condominio: arrestato - ilmetropolitan : ????#Ostia (Rm). Un lavatoio utilizzato per allestire una vera e propria #serra di #marijuana. 48enne arrestato dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Serra marijuana

http://www.ciavula.it/

GRADARA - La perizia tossicologica scagiona l'imputato. Aveva predisposto una piccolaper coltivarenel sottoscala dell'appartamento, ma il mezzo chilo sequestrato finisce per avere un principio attivo basso. Il fatto risale a febbraio quando i carabinieri della ...Ostia, un lavatoio utilizzato per allestire una vera e propriadi: 48enne arrestato - Continuano senza sosta i servizi antidroga nella zona del mercato dell'Appagliatore, da parte degli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, ...A Ostia la polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, ha scoperto un lavatoio utilizzato come una vera e ...Durante un controllo a Ostia gli agenti hanno sequestrato 4 piante di marijuana e droga. Nel quartiere della periferia est romana, invece, un 18enne nascondeva in casa cocaina, eroina e hashish ...