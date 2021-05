Serie C, Feralpisalò-Virtus Verona: così le probabili formazioni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Feralpisalò-Virtus Verona in campo oggi alle 17.30 per il secondo turno della fase playoff della Serie C. In questa gara da all-in e che vede l’esordio dei Leoni del Garda nella fase playoff, i pronostici vedono in vantaggio i padroni di casa, ma i rossoblu hanno dalla loro la serenità di chi non ha nulla da perdere. Queste le probabili formazioni del match. Il momento della Feralpisalò La Feralpisalò entra in campo per la prima volta nella fase playoff, dopo aver chiuso la regular season, il 2 maggio scorso, perdendo in casa contro il Perugia per 2-0, complici le segnature di Elia e Bianchimano per gli umbri. La formazione di Pavanel, che ha chiuso la sua stagione con 60 punti (17 vittorie, 9 pareggio, 12 sconfitte), arriva all’incontro di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)in campo oggi alle 17.30 per il secondo turno della fase playoff dellaC. In questa gara da all-in e che vede l’esordio dei Leoni del Garda nella fase playoff, i pronostici vedono in vantaggio i padroni di casa, ma i rossoblu hanno dalla loro la serenità di chi non ha nulla da perdere. Queste ledel match. Il momento dellaLaentra in campo per la prima volta nella fase playoff, dopo aver chiuso la regular season, il 2 maggio scorso, perdendo in casa contro il Perugia per 2-0, complici le segnature di Elia e Bianchimano per gli umbri. La formazione di Pavanel, che ha chiuso la sua stagione con 60 punti (17 vittorie, 9 pareggio, 12 sconfitte), arriva all’incontro di ...

