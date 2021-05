Serie A, Lazio – Torino: Lotito e Cairo sfiorano la rissa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nervi tesi nel finale del match terminato per 0 a 0 A una sola giornata dalla fine del Campionato di Serie A non ci sono animi tranquilli con molte partite che stanno determinando retrocessioni e accesso in Champions League. Ieri sera, 18 maggio, nel recupero di Lazio – Torino è finita 0 a 0: il risultato ha così sancito la salvezza della squadra granata e ha condannato il Benevento di Pippo Inzaghi in Serie B. Gli animi tesi si sono visti però soprattutto in tribuna, dove il presidente del Torino Urano Cairlo e quello della Lazio Claudio Lotito sono quasi arrivati alle mani ed è stato necessario l’intervento della sicurezza. Probabilmente l’episodio è frutto di una Serie di tensioni precedenti tra i due club e probabilmente nasce anche dalla polemica ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nervi tesi nel finale del match terminato per 0 a 0 A una sola giornata dalla fine del Campionato diA non ci sono animi tranquilli con molte partite che stanno determinando retrocessioni e accesso in Champions League. Ieri sera, 18 maggio, nel recupero diè finita 0 a 0: il risultato ha così sancito la salvezza della squadra granata e ha condannato il Benevento di Pippo Inzaghi inB. Gli animi tesi si sono visti però soprattutto in tribuna, dove il presidente delUrano Cairlo e quello dellaClaudiosono quasi arrivati alle mani ed è stato necessario l’intervento della sicurezza. Probabilmente l’episodio è frutto di unadi tensioni precedenti tra i due club e probabilmente nasce anche dalla polemica ...

