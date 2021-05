Serena Rossi, grave lutto nella famiglia dell’attrice partenopea (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un grave lutto ha colpito la famiglia di Serena Rossi. Secondo quanto apprende Anteprima24.it, ieri è venuta a mancare la nonna dell’attrice partenopea. “Radici”, ha scritto pochi minuti fa la Rossi sui social a corredo di una foto che ritrae i nonni da giovani. Immagine che rivela una straordinaria somiglianza con la nipote. La conduttrice, pochi mesi fa durante una puntata di Canzone Segreta, aveva dedicato un momento magico ai nonni, omaggiandoli con una canzone e raccontando la loro storia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unha colpito ladi. Secondo quanto apprende Anteprima24.it, ieri è venuta a mancare la nonna. “Radici”, ha scritto pochi minuti fa lasui social a corredo di una foto che ritrae i nonni da giovani. Immagine che rivela una straordinaria somiglianza con la nipote. La conduttrice, pochi mesi fa durante una puntata di Canzone Segreta, aveva dedicato un momento magico ai nonni, omaggiandoli con una canzone e raccontando la loro storia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

