SEAL Team 5 rinnovata ma col passaggio in streaming a Paramount+, stessa sorte per Clarice 2? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Come anticipato dai rumors degli ultimi giorni, SEAL Team 5 è stata confermata dalla CBS, ma non sarà più in onda sulla tv generalista. La serie sull'unità d'élite dei Navy SEAL, il cui rinnovo era parso in bilico tanto da spingere il protagonista David Boreanaz a fare un appello per salvarla, passerà al servizio di streaming ViacomCBS, la piattaforma Paramount +. Stesso destino potrebbe avere anche la seconda stagione del thriller Clarice, sequel de Il Silenzio degli Innocenti, il cui rinnovo è ancora oggetto di trattative. Per ora è ufficiale che SEAL Team 5 troverà la sua dimensione esclusivamente nella distribuzione in streaming, ma il dramma militare di CBS sarà lanciato con una première speciale in tv per promuovere l'appuntamento coi restanti ...

