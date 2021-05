(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Laministeriale 1972 delparla chiaro: lesull’identità di genere non rientrano tra le conoscenze sui diritti e i doveri costituzionali dei cittadini da trasmettere agli studenti e sono da considerare pratiche estranee al mondo educativo”. Lo dichiara ilall’Istruzione Rossano, rispondendo all’Adnkronos rispetto alla richiesta avanzata da parte delle associazioni genitoriali al Mi a rilanciare la nota n. 1972 del 15 settembrein cui è stabilito ‘che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere anon rientrano in nessun modo né ideologie, né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo…’. “Nessun ufficio territoriale può derogare e il ...

Advertising

lifestyleblogit : Scuola, sottosegretario Sasso: 'Fuori le teorie gender, circolare 2015 vincolante' - - TV7Benevento : Scuola, sottosegretario Sasso: 'fuori le teorie gender, circolare 2015 vincolante'... - fisco24_info : Scuola, sottosegretario Sasso: 'fuori le teorie gender, circolare 2015 vincolante': 'Su responsabilità di quanto ac… - italiaserait : Scuola, sottosegretario Sasso: “fuori le teorie gender, circolare 2015 vincolante” - OraWeb_TV : Piano Scuola Estate, Sottosegretario Floridia: “Alla Sicilia oltre 14 milioni di euro per supportare istituzioni sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sottosegretario

Adnkronos

...2015 in cui è stabilito 'che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere a...territoriale può derogare e il Ministero vigilerà con grande attenzione - afferma il......2015 in cui è stabilito 'che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere a...territoriale può derogare e il Ministero vigilerà con grande attenzione - afferma il..."La circolare ministeriale 1972 del 2015 parla chiaro: le teorie sull’identità di genere non rientrano tra le conoscenze sui diritti e i doveri costituzionali dei cittadini da trasmettere agli student ..."E’ stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione il decreto di riparto che destina le somme nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021. Alle scuole della Sicilia sono destinati oltre 14 milioni di eur ...