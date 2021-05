(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Laministeriale 1972 delparla chiaro: lesull’identità di genere non rientrano tra le conoscenze sui diritti e i doveri costituzionali dei cittadini da trasmettere agli studenti e sono da considerare pratiche estranee al mondo educativo”. Lo dichiara ilall’Istruzione Rossano, rispondendo all’Adnkronos rispetto alla richiesta avanzata da parte delle associazioni genitoriali al Mi a rilanciare la nota n. 1972 del 15 settembrein cui è stabilito ‘che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere anon rientrano in nessun modo né ideologie, né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo…’. “Nessun ufficio territoriale può derogare e il Ministero vigilerà con grande ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola, sottosegretario Sasso: 'fuori le teorie gender, circolare 2015 vincolante'... - fisco24_info : Scuola, sottosegretario Sasso: 'fuori le teorie gender, circolare 2015 vincolante': 'Su responsabilità di quanto ac… - italiaserait : Scuola, sottosegretario Sasso: “fuori le teorie gender, circolare 2015 vincolante” - OraWeb_TV : Piano Scuola Estate, Sottosegretario Floridia: “Alla Sicilia oltre 14 milioni di euro per supportare istituzioni sc… - liberenotizie : Scuola, sottosegretario Sasso: 'fuori le teorie gender, circolare 2015 vincolante'. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sottosegretario

Cosenza Channel

...2015 in cui è stabilito 'che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere a...territoriale può derogare e il Ministero vigilerà con grande attenzione - afferma il......Ministero dell'Istruzione il decreto di riparto che destina le somme nell'ambito del Piano... 2020/2021 e l'inizio di quelle del nuovo anno', così in una nota ilall'Istruzione ..."La circolare ministeriale 1972 del 2015 parla chiaro: le teorie sull’identità di genere non rientrano tra le conoscenze sui diritti e i doveri costituzionali dei cittadini da trasmettere agli student ...Il sogno di una scuola inclusiva in Italia sembra destinato a rimanere nel cassetto. Questo il pensiero, dopo quanto successo nel Lazio, a seguito della diffusione delle nuove linee guida per la tutel ...