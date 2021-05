Scuola | Lega Lazio | ‘depositata richiesta audizione entro 10 giorni su linee guida gender’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Depositata dallaunadiurgente del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il, Rocco Pineri, e del direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, Francesca Milito. L’, apprende l’Adnkronos, dovrà svolgersi, come indicato nel testo firmato dal presidente Orlando Tripodi10, al fine di chiarire la vicenda dellegender sulle ‘Strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere’ e l’iniziativa messa in campo dall’Istituto Metafora (Saifip), con i rispettivi ...