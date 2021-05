Scuola, dibattito antibullismo con ‘Musica e Parole’ (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Tra la prima e la seconda media ho perso mia madre. Tornato a Scuola speravo di trovare supporto e invece si era formato un gruppo di quattro, cinque bulli. Mi dicevano che era colpa mia se mia madre era morta. La musica mi ha salvato. Mi ha tirato fuori dagli abissi”. Queste le parole di Daniel, giovane cantautore, prima di esibirsi in ‘Is it really a sin’ dal palco del Teatro Salone Margherita di Roma, in occasione del dibattito antibullismo ‘Musica e Parole’. L’idea di un confronto tra generazioni di artisti nasce grazie al ‘Centro nazionale contro il bullismo – BULLI STOP’. Tra gli invitati anche Paolo Genovese, il quale anticipa di aver appena finito di girare un film dove uno dei quattro ragazzi protagonisti è vittima di bullismo. “L’obiettivo è proprio mostrare quel sentimento di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Tra la prima e la seconda media ho perso mia madre. Tornato asperavo di trovare supporto e invece si era formato un gruppo di quattro, cinque bulli. Mi dicevano che era colpa mia se mia madre era morta. La musica mi ha salvato. Mi ha tirato fuori dagli abissi”. Queste le parole di Daniel, giovane cantautore, prima di esibirsi in ‘Is it really a sin’ dal palco del Teatro Salone Margherita di Roma, in occasione del. L’idea di un confronto tra generazioni di artisti nasce grazie al ‘Centro nazionale contro il bullismo – BULLI STOP’. Tra gli invitati anche Paolo Genovese, il quale anticipa di aver appena finito di girare un film dove uno dei quattro ragazzi protagonisti è vittima di bullismo. “L’obiettivo è proprio mostrare quel sentimento di ...

Advertising

ManLanTuit : Mentre si esulta per le #riaperture, il mondo post #Covid è il semplice ritorno al mondo di prima Dopo 15mesi il fu… - lucadimartino13 : @EnricoLetta Quando parliamo di scuola? Possibile che il dibattito sia lasciato al M5S e alla lega? - siscaf3 : RT @orporick: Hey, 4C. Grazie per la bella lezione di stamattina (mia e vostra) su omofobia, transfobia e bifobia. Perché la scuola non si… - manurisa80 : RT @orporick: Hey, 4C. Grazie per la bella lezione di stamattina (mia e vostra) su omofobia, transfobia e bifobia. Perché la scuola non si… - RRubbio : RT @orporick: Hey, 4C. Grazie per la bella lezione di stamattina (mia e vostra) su omofobia, transfobia e bifobia. Perché la scuola non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dibattito A Cazzago Brabbia si dimette il consigliere Valentina Cosaro Il dibattito era sfociato nei giorni scorsi in una protesta 'silenziosa' contro il progetto di ... sia come componente del Comitato Genitori della Scuola Elementare - dice Magni - La sua opera per ...

MAGGIO DEI LIBRI " GIORNATA DELLA LEGALITÀ L'evento on line in collegamento con gli Istituti scolastici di scuola secondaria di 2. grado di ... Alle ore 11:00 gli studenti delle scuole collegate saranno coinvolti nel dibattito scaturito dalla ...

Consiglio: dibattito intenso sulla scuola di Città. Si attende, domani, un OdG San Marino Rtv Lamezia, seminario nazionale della Rete di Avanguardie Educative il 21 maggio Lamezia Terme – “L’emergenza sanitaria ha posto al centro del dibattito culturale e politico il tema della scuola, evidenziandone le problematiche e rendendo necessario l’avvio di un dibattito sulla g ...

L’ex studente scrive ai maturandi: “Ripensiamo tutti a un nuovo concetto di scuola” Fabio Meroni, ex studente del liceo Giordano Bruno di Cassano d'Adda ha scritto una lettera motivazione rivolta ai suoi ex colleghi.

Ilera sfociato nei giorni scorsi in una protesta 'silenziosa' contro il progetto di ... sia come componente del Comitato Genitori dellaElementare - dice Magni - La sua opera per ...L'evento on line in collegamento con gli Istituti scolastici disecondaria di 2. grado di ... Alle ore 11:00 gli studenti delle scuole collegate saranno coinvolti nelscaturito dalla ...Lamezia Terme – “L’emergenza sanitaria ha posto al centro del dibattito culturale e politico il tema della scuola, evidenziandone le problematiche e rendendo necessario l’avvio di un dibattito sulla g ...Fabio Meroni, ex studente del liceo Giordano Bruno di Cassano d'Adda ha scritto una lettera motivazione rivolta ai suoi ex colleghi.