Scontro sulle riaperture | rissa in maggioranza La Lega accusa Forza Italia | “Non pervenuta” E Conte attacca Salvini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 19 maggio 2021) A 24 ore dal varo del decretoi partiti non smettono di alzare steccati ideologici. In prima fila c’è lache si attesta il merito dell’allentamento delle misure restrittive e nello stesso tempo si lamenta perché si sarebbe potuto fare di più. “Oggi mi godo i messaggi e le telefonate delle tante categorie che grazie allanel giro di poche settimane rivedranno partire le proprie attività”, dice il leader leghista, Matteo, che però non si spiega come per esempio “le piscine al coperto non potranno riaprire fino al primo luglio”, “idem per le discoteche”. Quindi la promessa: “Lanon molla e useremo i prossimi giorni per continuare a chiedere più coraggio nelle scelte per provare ad anticipare le”. Nel mirino finiscono non solo i rivali del ...