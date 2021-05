Scappa dopo lite con compagno: 47enne in manette (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – Erano le 7 del mattino quando una coppia di coniugi si è vista arrivare a casa la vicina mentre Scappava dalle violenze del suo convivente, gridando “aiuto chiamate i carabinieri!” rifugiandosi dietro al loro cancello. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, su segnalazione della Centrale Operativa di Frascati, in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione della donna. Sul posto, i militari hanno bloccato e disarmato il 47enne violento, trovato con una punta da trapano, lunga circa 60 cm ancora in pugno, che poco prima, durante la lite, aveva usato per colpire la convivente, 35enne, provocandole una vistosa ferita lacero contusa nella parta superiore dell’orecchio sinistro. La donna, inoltre, trasportata presso il pronto soccorso del Policlinico Casilino, è stata riscontrata affetta dalla frattura scomposta delle ossa ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – Erano le 7 del mattino quando una coppia di coniugi si è vista arrivare a casa la vicina mentreva dalle violenze del suo convivente, gridando “aiuto chiamate i carabinieri!” rifugiandosi dietro al loro cancello. I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, su segnalazione della Centrale Operativa di Frascati, in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione della donna. Sul posto, i militari hanno bloccato e disarmato ilviolento, trovato con una punta da trapano, lunga circa 60 cm ancora in pugno, che poco prima, durante la, aveva usato per colpire la convivente, 35enne, provocandole una vistosa ferita lacero contusa nella parta superiore dell’orecchio sinistro. La donna, inoltre, trasportata presso il pronto soccorso del Policlinico Casilino, è stata riscontrata affetta dalla frattura scomposta delle ossa ...

Advertising

ilmamilio : Tor Vergata | Donna scappa dai vicini e chiede aiuto dopo essere stata ferita dal compagno. Carabinieri arrestano u… - RenatoSouvarine : @REN1pz Non c'è solo la prescrizione, nella riforma giustizia. Leggi: - MovArtGarbaMi : Le gesta del bulletto Ciro #Grillo figlio del comico in tutti i sensi @beppe_grillo e dei suoi amici ..dopo la nott… - ValerioMinnella : > scappa sempre come un coniglio maldestro. Finché, finalmente crede di aver trovato il suo 'grimaldello'. Dopo o… - elena_villa__ : RT @Cenerella7: Continua a NON assumersi le sue responsabilità. È ritornata con il marito dopo che il padre e altre 300 persone l'hanno spi… -