(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Oltre tredi, tra denaro e beni mobili ed immobili sono statiall’imprenditoreDe, titolare della “Sidigas”, ed amministratore unico dellaBasket di Avellino, attualmente in liquidazione. Il sequestro preventivo d’urgenza, richiesto dalla procura di Avellino, è stato convalidato dal Gip Paolo Cassano, e fa riferimento all’omesso versamento dell’Iva dal 2014 al 2017 da parte della “Società sportiva. Felice”. Il provvedimento – informa la a Procura di Avellino – si è reso necessario dopo che la società sportiva era stata ammessa, dopo l’istanza di fallimento avanzata dai Pm, alla presentazione di un piano di concordato per risolvere una ...

Advertising

anteprima24 : ** Scandone, tre milioni e mezzo di euro sequestrati a Gianandrea De Cesare ** -

Ultime Notizie dalla rete : Scandone tre

La Pallacanestro Viola contro laAvellino si è confermata in gara 2 tra le mura amiche dopo la vittoria di domenica. I ... Marra daper il sorpasso di Avellino. Ani da sotto, risponde Fall ......ha accettato la proposta di concordato in bianco formulata dalla Società Sportiva Felice... casa madre del club cestistico, per una cifra che supera imilioni di euro : un sequestro che ...Oltre tre milioni e mezzo di euro, tra denaro e beni mobili ed immobili sono stati sequestrati all'imprenditore Gianandrea De Cesare, titolare della "Sidigas", ed amministratore unico della Scandone B ...Il vincolo preventivo d’urgenza è stato eseguito dai finanzieri della Compagnia di Avellino. L’ex patron della squadra di basket avellinese è stato iscritto nel registro degli indagati per l’omesso ve ...