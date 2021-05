Satoshi Kon Il cinema visionario | tra reale e onirico | le opere del grande regista

Advertising

Yamatai68 : RT @and_font81: Su - and_font81 : Su - MimesisEdizioni : RT @matteoboscarol: Riscoprire Satoshi Kon @g_pulsoni - N_Tomassetti : RT @matteoboscarol: Riscoprire Satoshi Kon @g_pulsoni - g_pulsoni : RT @matteoboscarol: Riscoprire Satoshi Kon @g_pulsoni -

Ultime Notizie dalla rete : Satoshi Kon

Altranotizia

... Sailor Moon Eternal è stato sviluppato da Toei Animation e Studio Deen e diretto Chiaki(... Sumire Morohoshi (PallaPalla), Rie Takahashi (VesVes), Shouta Aoi (Fish Eye),Hino (Tiger's Eye) ...In Magnetic Rose vediamo infatti una sceneggiatura scritta da Katsuhiro tomo e dal compianto(che possiamo ricordare per capolavori come Perfect Blue, Millennium Actress e Paprika tra i ...Pubblicato da Mimesis, ritorna disponibile nelle librerie il volume monografico di Andrea Fontana e Enrico Azzano sul cinema di Satoshi Kon, animatore nipponico – e non solo – che ha creato opere a lo ...Sailor Moon Eternal – il film arriverà su Netflix in esclusiva il 3 Giugno, come abbiamo avuto modo di riportarvi. In apertura possiamo guardare il trailer ufficiale doppiato in Italiano, di seguito l ...