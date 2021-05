Sara Errani | la prima italiana nel World Padel Tour

Advertising

dalbertocarlos_ : @vitocussss La tua crush è Sarà Errani? - zazoomblog : WTA Parma 2021 risultati 18 maggio. Avanza Sara Errani ai quarti Siniakova Stephens ed Anisimova - #Parma… - oktennis : Sara Errani approda agli ottavi dell'#EmiliaRomagnaOpen dopo aver battuto Ana Bogdan in tre set. Ora la sfida a Sar… - livetennisit : WTA Parma: Il resoconto di giornata. Katerina Siniakova firma l’impresa di giornata. Bene Sara Errani. La Schiavone… - TOSADORIDANIELA : RT @WeAreTennisITA: Errani ? Sara Errani supera il primo turno al torneo WTA di Parma, battuta Bogdan per 7-5 4-6 6-1. Al prossimo turno g… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Errani

Tiscali.it

Ma chi è stata la prima italiana nella storia del WPT a disputare un torneo? La risposta è curiosa:, proprio l'ex numero 5 della classifica mondiale di tennis, che nel 2015 ha preso parte ...... mercoledì, la Finale di Coppa Italia al Mapei Stadium fra Atalanta e Juventus, da domani a Parma l'Emilia - Romagna Open femminile, un WTA 250 con le sorelle Williams e le nostre Giorgio ed, ...Oggi a Parma, dove è in corso l'Emilia-Romagna Open 2021, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sulla terra battuta outdoor, si sono disputati otto match del torneo di singolare, dei quali cinque v ...L'americana apparsa ancora fuori forma: cede alla Siniakova in due set. Sara piega in 3 set la romena Bogdan. Secondo turno tosto per Camila ...