Sangiovanni dopo Amici 20 difeso da famosa cantante: “Non è raccomandato” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Madame difende Sangiovanni: “Non è raccomandato” Sabato scorso si è conclusa a 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi con la vittoria della ballerina Giulia Stabile. Quest’ultima, clamorosamente ha avuto la meglio sul giovane fidanzato Sangiovanni, che era il candidato numero uno per il trionfo finale. Tuttavia, il cantante 18enne si è consolato vincendo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 19 maggio 2021) Madame difende: “Non è” Sabato scorso si è conclusa a 20esima edizione didi Maria De Filippi con la vittoria della ballerina Giulia Stabile. Quest’ultima, clamorosamente ha avuto la meglio sul giovane fidanzato, che era il candidato numero uno per il trionfo finale. Tuttavia, il18enne si è consolato vincendo L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

WittyTV : Le prime parole di Sangiovanni subito dopo la Finale di #Amici20 ?? Sentite QUI cosa ci ha raccontato! - IgSupporter : Oggi dopo tipo 20 minuti dalla storia di Abe, o meglio dire di Sangio ho contratto i suoi follower: 5600 Ora: 12,8… - sonolara1 : ho iniziato a seguire sangiovanni quando aveva meno followers di me, dopo 5 mesi me lo ritrovo ad amici - pinkcloudss_ : Io che mi sono accorta solo dopo 10 minuti che è Sangiovanni per la maglietta perché pensavo fosse davvero una comm… - yellowgiulia : dopo questo messaggio io e il mio migliore amico abbiamo chiuso. #sangiovanni #sangiulia #amici20 -