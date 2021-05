Sandro Abate Avellino, saluta il tecnico Marcelo Batista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Termina l’avventura sulla panchina della Sandro Abate Avellino di Marcelo Batista. Il tecnico brasiliano, al suo secondo anno sulla panchina verdeazzurra, saluta l’Irpinia. Questo il comunicato del club irpino: “La Asd Sandro Abate ringrazia Mister Marcelo Batista per l’operato svolto in questa stagione, per l’impegno umano e professionale che non ha mai fatto mancare alla squadra e allo staff, per la vicinanza e l’affetto mostrato nei confronti dei nostri tifosi e della città. Il capitano Massimo Abate ringrazia a nome del club, della squadra e della città il mister: “Professionista esemplare, uomo dai grandi valori di generosità ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Termina l’avventura sulla panchina delladi. Ilbrasiliano, al suo secondo anno sulla panchina verdeazzurra,l’Irpinia. Questo il comunicato del club irpino: “La Asdringrazia Misterper l’operato svolto in questa stagione, per l’impegno umano e professionale che non ha mai fatto mancare alla squadra e allo staff, per la vicinanza e l’affetto mostrato nei confronti dei nostri tifosi e della città. Il capitano Massimoringrazia a nome del club, della squadra e della città il mister: “Professionista esemplare, uomo dai grandi valori di generosità ...

