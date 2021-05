Sanchez: 4.800 migranti già respinti da Ceuta al Marocco (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono gi 4.800 i migranti gi rimandati in Marocco dall enclave spagnola di Ceuta dei circa 8.000 che sono riusciti a entrarvici irregolarmente tra luned e marted . Lo ha detto il premier spagnolo, ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono gi 4.800 igi rimandati indall enclave spagnola didei circa 8.000 che sono riusciti a entrarvici irregolarmente tra luned e marted . Lo ha detto il premier spagnolo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanchez 800 Spagna, Sánchez: rimandati in Marocco già 4.800 degli 8mila migranti arrivati a Ceuta Tra lunedì e martedì sono circa 8mila le persone che sono riuscite a entrare in modo irregolare nell'enclave spagnola di Ceuta. Di queste, 4.800 sono già state rimandate in Marocco. A dirlo è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La stampa iberica, comunque, ha segnalato che una parte dei migranti entrati a Ceuta è rientrata volontariamente ...

