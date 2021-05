Sami Khedira | il tedesco lascia il calcio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Una stella deldice ufficialmente stop. L’ ex centrocampista di Juventus e Real Madrid,, attualmente in forza all’Hertha Berlino, ha annunciato il suo ritiro a 34 anni. La partita di sabato prossimo contro l’Hoffneheim sarà l’ultima della sua carriera.: perché ha scelto di ritirarsi? Probabilmente i tanti infortuni che lo hanno accompagnato da un paio d’anni a questa parte lo hanno convinto a prendere questa decisione, certificata dalle otto presenze collezionate in questa stagione senza mai giocare interamente un match. . Le parole diÈ stato lo stesso centrocampistaa confermare il suo ritiro in conferenza stampa: “Esattamente 14 anni fa festeggiavo la conquista del campionato con ...