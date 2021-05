Sami Khedira annuncia il ritiro | la carriera del centrocampista tedesco

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Chi è, lae la vita privata del. A maggio 2021 la decisione del. ROMA – Un Mondiale, una Champions League e una Supercoppa Uefa oltre diversi titoli nazionali. E’ questo il palmarès diche in Italia lo conosciamo per la sua lunga esperienza con la Juventus. Andiamo a ripercorrere la suae la vita privata. Chi è, ladelNato a Stoccarda il 4 aprile 1987 da padre tunisino e madre tedesca,ha iniziato a giocare nella squadra allenata dal padre. Le sue ...

A 34 anni,dice definitivamente stop. L'ex centrocampista della Juventus, oggi in forza all' Hertha Berlino, si ritira dal calcio. Sabato pomeriggio, dopo l'ultima partita di Bundesliga che vedrà la ...Cinque scudetti in cinque stagioni alla Juve, l'addio nel gennaio scorso, e dopo quattro mesi all'Hertha Berlinoha annunciato il ritiro dal calcio a 34 anni. Il centrocampista, 77 partite con la Germania fino al tetto del mondo al Mondiale 2014, concluderà la propria carriera con la fine della ...Sami Khedira ha reso noto che si ritirerà dal calcio al termine di questa stagione, dove manca un turno. Il centrocampista, ora all'Hertha Berlino, ha 34 anni e ha sofferto in carriera una serie ...Sami Khedira dice basta. Il centrocampista dell’Hertha Berlino poco fa ha annunciato in conferenza stampa il ritiro dal calcio giocato a 34 anni. “Oggi è un giorno molto diff ...