Salvini: "La Lega non ha candidati per il Quirinale e sosterrebbe Draghi" (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - La Lega non ha candidati per la presidenza della Repubblica e sosterebbe Mario Draghi se fosse in campo. Lo ha detto il leader leghista, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti. "Siamo a metà maggio e abbiamo la testa e il cuore" sulla ripartenza, mentre "febbraio è ancora lontano", ha affermato Salvini in riferimento all'elezione del prossimo capo dello Stato. Per il Quirinale, ha aggiunto, "non abbiamo candidati nostri, il Quirinale non deve avere candidati di parte. Se Draghi ritenesse di proporsi avrebbe il nostro convinto sostegno. Lo diciamo sin da oggi". Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Lanon haper la presidenza della Repubblica e sosterebbe Mariose fosse in campo. Lo ha detto il leader leghista, Matteo, rispondendo ai giornalisti. "Siamo a metà maggio e abbiamo la testa e il cuore" sulla ripartenza, mentre "febbraio è ancora lontano", ha affermatoin riferimento all'elezione del prossimo capo dello Stato. Per il, ha aggiunto, "non abbiamonostri, ilnon deve averedi parte. Seritenesse di proporsi avrebbe il nostro convinto sostegno. Lo diciamo sin da oggi".

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari attacca #Meloni e #Salvini: 'L'attacco alla libraia che non vuole vendere il… - you_trend : ? Quanto hanno speso i leader politici italiani su #Facebook in questi primi mesi del Governo #Draghi? ?? #Calenda… - LegaSalvini : LEGA INSISTE SU RIAPERTURE, SALVINI LANCIA SONDAGGIO INSTAGRAM Vai su - ArduinoSusanna : RT @La7tv: #lariachetira @zaiapresidente: 'Sono d'accordo con #Salvini, noi della Lega ci troviamo bene al governo, se Letta non si trova b… - domenicabestial : RT @LeonDonnoM5S: Prima campioni 'anti #Casta', poi strenui difensori dei #privilegi. Ecco il vero volto di #Salvini e della #Lega che ier… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Lega Quirinale, Salvini: "Se Draghi si candidasse, avrebbe il nostro sostegno" Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, conversando con i cronisti nel consueto punto stampa nei pressi del Senato. "Fisco giustizia e pubblica amministrazione sono tre riforme in cui ...

Salvini: se Draghi si candidasse al Colle avrebbe il nostro sostegno Dopo la chiusura di Sergio Mattarella alla possibilità di un secondo mandato, da Matteo Salvini arriva un endorsement per il premier Draghi. 'Febbraio è lontano - ha sottolineato il leader della Lega - e non abbiamo candidati nostri'. Però è 'certo che se il presidente Draghi si volesse ...

Lega insiste su riaperture, Salvini lancia sondaggio Instagram Adnkronos Salvini: se Draghi si candidasse al Colle avrebbe il nostro sostegno Dopo la chiusura di Mattarella alla possibilità di un secondo mandato, da Salvini arriva un endorsement per il premier Draghi. "Febbraio è lontano - ha sottolineato il leader della Lega - e non abbiam ...

Matteo Salvini ricorda Franco Battiato: torna a galla frase shock Matteo Salvini ormai è quella persona che tutti consideriamo bonaccione ... ma come dar torto al defunto maestro quando sappiamo tutti che è vero? I fan inorgogliti della Lega ancora non hanno capito ...

Lo ha detto il segretario dellaMatteo, conversando con i cronisti nel consueto punto stampa nei pressi del Senato. "Fisco giustizia e pubblica amministrazione sono tre riforme in cui ...Dopo la chiusura di Sergio Mattarella alla possibilità di un secondo mandato, da Matteoarriva un endorsement per il premier Draghi. 'Febbraio è lontano - ha sottolineato il leader della- e non abbiamo candidati nostri'. Però è 'certo che se il presidente Draghi si volesse ...Dopo la chiusura di Mattarella alla possibilità di un secondo mandato, da Salvini arriva un endorsement per il premier Draghi. "Febbraio è lontano - ha sottolineato il leader della Lega - e non abbiam ...Matteo Salvini ormai è quella persona che tutti consideriamo bonaccione ... ma come dar torto al defunto maestro quando sappiamo tutti che è vero? I fan inorgogliti della Lega ancora non hanno capito ...