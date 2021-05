Salvini: "La Lega non ha candidati per il Quirinale e sosterrebbe Draghi" (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - La Lega non ha candidati per la presidenza della Repubblica e sosterebbe Mario Draghi se fosse in campo. Lo ha detto il leader leghista, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti. "Siamo a metà maggio e abbiamo la testa e il cuore" sulla ripartenza, mentre "febbraio è ancora lontano", ha affermato Salvini in riferimento all'elezione del prossimo capo dello Stato. Per il Quirinale, ha aggiunto, "non abbiamo candidati nostri, il Quirinale non deve avere candidati di parte. Se Draghi ritenesse di proporsi avrebbe il nostro convinto sostegno. Lo diciamo sin da oggi". Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Lanon haper la presidenza della Repubblica e sosterebbe Mariose fosse in campo. Lo ha detto il leader leghista, Matteo, rispondendo ai giornalisti. "Siamo a metà maggio e abbiamo la testa e il cuore" sulla ripartenza, mentre "febbraio è ancora lontano", ha affermatoin riferimento all'elezione del prossimo capo dello Stato. Per il, ha aggiunto, "non abbiamonostri, ilnon deve averedi parte. Seritenesse di proporsi avrebbe il nostro convinto sostegno. Lo diciamo sin da oggi".

