Salvini: “In Spagna il governo di sinistra respinge 5mila migranti. Chiedo a quello italiano di fare lo stesso” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Matteo Salvini alza il pressing sul governo sul tema dei migranti. Il leader della Lega esorta l’esecutivo – e in particolare il Viminale – a intraprendere la linea dura e prende a modello la Spagna, il cui governo – guidato dal socialista Pedro Sanchez – ha schierato l’esercito e respinto 5mila dei circa 8mila migranti arrivati nelle ultime ore sulle coste di Ceuta dal Marocco. “Il governo spagnolo di sinistra in poche ore ha respinto in Marocco 5mila clandestini che erano entrati abusivamente sul suolo spagnolo. Se lo fa la Spagna con un governo di sinistra, mi domando perché non lo possiamo fare noi”, attacca Salvini parlando con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Matteoalza il pressing sulsul tema dei. Il leader della Lega esorta l’esecutivo – e in particolare il Viminale – a intraprendere la linea dura e prende a modello la, il cui– guidato dal socialista Pedro Sanchez – ha schierato l’esercito e respintodei circa 8milaarrivati nelle ultime ore sulle coste di Ceuta dal Marocco. “Ilspagnolo diin poche ore ha respinto in Maroccoclandestini che erano entrati abusivamente sul suolo spagnolo. Se lo fa lacon undi, mi domando perché non lo possiamonoi”, attaccaparlando con ...

