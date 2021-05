Salerno: studente finge di essere ucciso durante la dad, denunciato (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da più di un anno, a causa dell'emergenza COVID, la “Didattica a distanza” è una realtà consolidata per milioni di studenti e docenti italiani, sia delle scuole dell'obbligo che delle università. Le follie della didattica a distanza durante questi 15 mesi di Dad, in Italia e nel mondo, sono successi numerosi episodi meritevoli di articoli di giornale. Nelle prime settimane, come ricorderà chi ha buona memoria, sui social erano diventati virali video di studenti o professori che, dimenticandosi di avere il microfono acceso, si lasciavano sfuggire espressioni offensive o blasfeme. Altre volte abbiamo letto di persone senza vestiti comparire improvvisamente di fronte all'obiettivo delle webcam dei docenti. Quanto successo poche ore fa tra Salerno e Roma, però, entra prepotentemente nella top 3 degli episodi più assurdi in salsa DaD degli ultimi mesi. ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da più di un anno, a causa dell'emergenza COVID, la “Didattica a distanza” è una realtà consolidata per milioni di studenti e docenti italiani, sia delle scuole dell'obbligo che delle università. Le follie della didattica a distanzaquesti 15 mesi di Dad, in Italia e nel mondo, sono successi numerosi episodi meritevoli di articoli di giornale. Nelle prime settimane, come ricorderà chi ha buona memoria, sui social erano diventati virali video di studenti o professori che, dimenticandosi di avere il microfono acceso, si lasciavano sfuggire espressioni offensive o blasfeme. Altre volte abbiamo letto di persone senza vestiti comparire improvvisamente di fronte all'obiettivo delle webcam dei docenti. Quanto successo poche ore fa trae Roma, però, entra prepotentemente nella top 3 degli episodi più assurdi in salsa DaD degli ultimi mesi. ...

