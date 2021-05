Salernitana in Serie A. Possibili scenari per Lotito (Di mercoledì 19 maggio 2021) C'è entusiasmo a Salerno per la promozione della squadra granata in Serie A. Resta però da sbrogliare il nodo mai affrontato della multiproprietà. Dopo 23 anni fuori dal massimo campionato di calcio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 maggio 2021) C'è entusiasmo a Salerno per la promozione della squadra granata inA. Resta però da sbrogliare il nodo mai affrontato della multiproprietà. Dopo 23 anni fuori dal massimo campionato di calcio ...

Advertising

mondodimax : RT @RadioItalia: Le note di @MaxPezzali accompagnano il ritorno in Serie A della Salernitana! - _martinasr_ : Non fa più notizia, ma anche i tifosi della Salernitana stanno ammucchiati da qualche parte ?? Prontissimi per la serie a - SalernitanaFan : Tra ricordi e presente: Salernitana in serie A ????? - Swan85Swan : Io quando @midnightkn mi ha detto che la Salernitana era stata promossa in serie A #mellos - raspa90 : RT @RadioItalia: Le note di @MaxPezzali accompagnano il ritorno in Serie A della Salernitana! -