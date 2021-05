Rurouni Kenshin: The Beginning sarà l’ultimo della serie? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nonostante il film precedente si chiamasse The Final, Rurouni Kenshin: The Beginning è il quinto e ultimo film del popolare franchise cinematografico giapponese. Di cosa parla “Rurouni Kenshin: The Beginning”? È una storia prequel che si concentrerà sul passato di Himura Kenshin come assassino Hitokiri Batt?sai, così come sulla sua relazione con Yukishiro Tomoe. Ancora più importante, racconterà la storia di come ha ricevuto la sua iconica cicatrice. Cast Il film prequel sarà interpretato da Takeru Satoh e Kasumi Arimura. Issey Takahashi, Nijir? Murakami, Masanobu Ando, ??Towa Araki, Kazuki Kitamura e Y?suke Eguchi completeranno il cast. Cast tecnico Rurouni Kenshin: The Beginning è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nonostante il film precedente si chiamasse The Final,: Theè il quinto e ultimo film del popolare franchise cinematografico giapponese. Di cosa parla “: The”? È una storia prequel che si concentrerà sul passato di Himuracome assassino Hitokiri Batt?sai, così come sulla sua relazione con Yukishiro Tomoe. Ancora più importante, racconterà la storia di come ha ricevuto la sua iconica cicatrice. Cast Il film prequelinterpretato da Takeru Satoh e Kasumi Arimura. Issey Takahashi, Nijir? Murakami, Masanobu Ando, ??Towa Araki, Kazuki Kitamura e Y?suke Eguchi completeranno il cast. Cast tecnico: Theè ...

Advertising

Stay_Nerd : Rurouni Kenshin: The Beginning – Divulgato il nuovo trailer ufficiale - GameIndustry_IT : Rurouni Kenshin - Un nuovo romanzo uscirà in Giappone - FortareataOtaku : Manga Rurouni Kenshin va primi o continuare - Stay_Nerd : Rurouni Kenshin: In arrivo a Luglio una nuova novel - AkibaGamers : #Shueisha ha da poco riportato l'uscita di una nuova #novel dedicata a #RurouniKenshin, la celebre serie #manga cre… -